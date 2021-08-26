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В Бурятии 136 школ обновят по федеральной программе капитального ремонта

Всего в регионе в обновлении нуждаются около 200 общеобразовательных организаций

УЛАН-УДЭ, 26 августа. /ТАСС/. Средние образовательные учреждения Бурятии - всего 136 школ - обновят до 2024 года по федеральной программе капительного ремонта. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава республики Алесей Цыденов.

"Делаем капремонт школ за счет федерального бюджета. До 2024 года 136 школ в Бурятии попадают в список на ремонт", - сообщил Цыденов, принявший участие в заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования, прошедшем в Москве.

Масштабная программа по капремонту российских школ по поручению Владимира Путина стартует со следующего года и рассчитана на пять лет. В первую очередь она коснется учебных заведений в сельской местности.

Ранее в министерстве образования и науки Бурятии сообщили, что в республике в обновлении нуждаются около 200 общеобразовательных организаций.

По словам Цыденова, программа капитального ремонта "дает второе дыхание существующим школам, которым многим более 30-50, даже более 100 лет".

В 2020 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов, дальневосточной субсидии выполнен капитальный ремонт 16 школ, двух школьных стадионов, 12 школьных спортзалов. В 2021 году проводится капремонт шести спортзалов в шести образовательных учреждениях. Средства на ремонт в размере свыше 19 млн рублей выделены по нацпроекту "Образование".

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