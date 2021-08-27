Регионы СФО отстают по кассовому исполнению нацпроектов на 6% от среднероссийского уровня

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа, которые в 2021 году получили на реализацию нацпроектов почти 187 млрд рублей, отстают на 6% от среднероссийского уровня кассового исполнения. Об этом сообщила на совещании по вопросу социально-экономического развития субъектов СФО вице-премьер РФ, куратор округа Виктория Абрамченко.

"Общий объем средств, который предусмотрен в бюджетах СФО на реализацию нацпроектов в 2021 году, составил почти 187 млрд рублей. Уровень кассового исполнения при этом отстает от среднероссийского на 6% и составляет чуть больше 73 млрд рублей", - сказала Абрамченко.

Она уточнила, что наилучшие показатели по этому показателю демонстрируют Алтайский край (50,4%), Красноярский край (почти 51%), Республики Тыва и Алтай (49 и почти 45%) и Кемеровская область (40,2%). "По поводу кассового исполнения будем собираться ритмично в штабном режиме, - заявила вице-премьер. - Нужно наращивать использование выделенных вам средств и достигать тех параметров по кассе, которые вы сами себе поставите, не опускаться ниже среднероссийской планки".