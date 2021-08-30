Эффективность предприятий Кузбасса выросла на 30% благодаря бережливым технологиям

КЕМЕРОВО, 30 августа. /ТАСС/. Эффективность работы предприятий Кузбасса, участвующих в национальном проекте "Производительность труда", выросла в среднем почти на 30% главным образом благодаря оптимизации производства и организации труда с использованием бережливых технологий, сообщила в понедельник пресс-служба блока экономического развития и цифровизации правительства региона.

"Участниками нацпроекта "Производительность труда" в Кузбассе являются уже 53 предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. Как правило, все они сталкиваются в работе с похожими трудностями: неэффективная логистика, простои оборудования, неправильное распределение труда между сотрудниками, плохо организованная система хранения сырья и материалов. Из-за этого может повышаться себестоимость услуг и продукции, затягиваться время производства, появляться брак. Бережливые технологии помогают выявить такие производственные проблемы и их ликвидировать, чтобы работа стала эффективнее", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Кузбасса Сергея Ващенко.

По данным властей, благодаря бережливым технологиям производственные процессы на предприятиях-участниках нацпроекта сокращаются более чем четверть, выработка растет в среднем на 27%, также на 27% снижаются объемы незавершенного производства. При этом некоторые предприятия добиваются многократного превышения данных показателей. Так, завод по выпуску комплектующих для железных дорог "Кузбасстрансмет" из Новокузнецка вместе с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) оптимизировал производство специальных путевых шурупов для крепления рельсов. Это самая массовая продукция предприятия, на долю которой приходится до 80% его выручки. "При анализе производственных процессов было выявлено более 40 различных проблем, которые затягивали время выпуска продукции, они связаны преимущественно с некорректной работой оборудования и его долгой настройкой, длительными перемещениями приборов и материалов по цеху. В результате [оптимизации] время выпуска партии путевых шурупов стало занимать на 23 часа меньше, это на треть быстрее, чем раньше. Выработка в расчете на одного сотрудника выросла на 36%, а объемы незавершенного производства сократились почти на 80%", - говорится в сообщении.

В рамках нацпроекта все предприятия получают бесплатную помощь экспертов федерального и регионального центра компетенций, они помогают провести аудит и организовать работу по-новому на одном из пилотных участков, это занимает полгода. Далее в течение двух с половиной лет предприятия самостоятельно тиражируют полученный опыт на других производственных участках.

О нацпроекте

Национальный проект "Производительность труда" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина, задача - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства.