Университет креативных индустрий на площадке "Тавриды" в Крыму начнут строить осенью

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Строительство Университета креативных индустрий на площадке арт-кластера "Таврида" в крымской бухте Капсель планируется начать осенью 2021 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе организации.

"Архитектурный проект будущего университета проходит согласования. Площадка уже подготовлена, мы рассчитываем осенью приступить к строительно-монтажным работам. Над смыслами, учебными программами будущего университета работаем уже сейчас", - приводятся в сообщении слова руководителя арт-кластера Сергея Першина.

Уточняется, что параллельно будут реализованы несколько инфраструктурных проектов: уже идет рекультивация полигона твердых коммунальных отходов под соседним городом Судак, на что направлено более 1 млрд рублей, запланировано развитие систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Планируется строительство новой четырехполосной дороги, которая свяжет Судак с трассой "Таврида".

"Планируется, что круглогодичный образовательный центр для людей разного возраста и профессий начнет работу в 2023 году и станет ключевым проектом арт-кластера "Таврида". На первом этапе в университете смогут одновременно учиться до 300 человек, в дальнейшем их число будет расти. После ввода в эксплуатацию всех трех очередей строительства в университете креативных индустрий создадут до 500 новых рабочих мест. Совместно с администрацией Судака прорабатывается проект обустройства открытых общественных пространств на набережных, прилегающих к территории будущего центра", - отметили в пресс-службе.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".