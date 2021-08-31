На благоустройство набережной в Елизово на Камчатке направят 100 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 августа. /ТАСС/. Проект строительства набережной реки Половинка в городе Елизово на Камчатке победил в конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений, проводимого в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда". На работы по благоустройству прогулочной зоны будет направлено более 100 млн рублей из средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Наш проект победил и получит федеральное финансирование. Бюджет проекта составит более 100 млн рублей - это достаточно большая сумма для того, чтобы сделать качественный проект и привести в порядок такую большую территорию. Важно, что сам проект был подготовлен по инициативе жителей, есть официальное обращение от елизовчан в адрес Минстроя Камчатского края с предложением благоустройства этой территории. Мы пригласили в помощь Агентство стратегических инициатив, оно помогло подобрать грамотных проектировщиков, составивших конкурсную заявку, с которой край стал победителем", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Камчатского края Михаила Кудряшова.

До конца этого года проект по благоустройству набережной будет доработан. Уже в следующем начнется его реализация. "При сборе предложений у елизовчан было много воспоминаний об этой территории: как там организовывали праздники, как действовали танцевальная площадка и летний кинотеатр. Эти воспоминания нашли отражение в концепции благоустройства. Также будут вкрапления активных зон", - отметил главный архитектор края.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Ежегодно из федерального бюджета выделяется 5 млрд рублей, которые распределяются среди 80 победителей. С 2018 года победителями конкурса стали 240 проектов.

Елизово - второй по величине город на Камчатке. В нем проживают около 40 тыс. человек. В настоящий момент набережная реки Половинки не благоустроена.