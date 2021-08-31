В Заполярье в сентябре откроют 12 "Точек роста" по нацпроекту "Образование"

МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Осенью 2021 года в Мурманской области начнут работу 12 образовательных центров "Точка роста", сообщили ТАСС во вторник в региональном министерстве образования и науки. Центры откроются в десяти населенных пунктах Заполярья в рамках нацпроекта "Образование".

"В рамках реализации национального проекта "Образование" с 1 сентября 2021 года в десяти муниципальных образованиях Мурманской области будут созданы 12 образовательных центров "Точка роста", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в региональном министерстве, центры откроются в Мончегорске, Оленегорске, Зверосовхозе, Ковдоре, Заполярном, поселке Сафоново, селе Варзуга, Туломе, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной. Для центров будет закуплено новое оборудование для преподавания биологии, химии, физики. Это цифровые ученические лаборатории, препараты и реактивы для практических и лабораторных работ, конструкторы для практики блочного программирования, образовательные наборы по механике, мехатронике, робототехнике. В центрах помимо основных уроков будут проводиться дополнительные занятия, углубляющие знания школьников по этим предметам.

"Точка роста" - специальные образовательные центры, создаваемые на базе школ в селах и малых городах. Их работа направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Их открытие предусмотрено федеральным проектом "Современная школа", входящим в национальный проект "Образование".