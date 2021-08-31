Псковские власти к 2023 году построят первый в регионе Центр культурного развития

ПСКОВ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Культура" к 2023 году откроют первый в регионе Центр культурного развития. В нем разместят концертный зал, кинотеатр, музейно-выставочный комплекс, библиотеку и творческие мастерские для детей. Учреждение позволит расширить доступ населения к услугам сферы культуры и повысить качество жизни граждан. На его строительство выделили 133 млн рублей из федерального бюджета, сообщила во вторник ТАСС председатель комитета по культуре области Ольга Тимофеева.

"Главный драйвер регионального проекта "Культурная среда" в Псковской области - это центр культурного развития, который будет построен в городе Пскове. Для нас это крайне важный проект, так как в результате его реализации доступ к современным услугам центра получат около 150 тыс. человек. Начало строительства запланировано на 2022 год, завершить объект намерены до конца 2023 года. Возведение центра будет осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании из областного бюджета", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, на строительство объекта будет выделено более 133 млн рублей из федерального бюджета. "Это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами, кафе, сувенирными киосками. Создание центра будет способствовать выравниванию диспропорций в качестве и разнообразии оказываемых учреждениями культуры услуг для населения", - сказала Тимофеева.

Она добавила, что открытие центра обеспечит "максимальную вовлеченность населения в культурно-творческую деятельность". "В регионе очень много творческих, самобытных коллективов. Они регулярно становятся победителями самых разных всероссийских и зарубежных конкурсов, поэтому появление центра создаст новые возможности для творческой самореализации, духовного обогащения и культурного развития населения. Мы также ожидаем, что с помощью центра создадим условия для межнационального культурного обмена, повысим качество жизни населения и создадим новые рабочие места", - резюмировала председатель областного комитета по культуре.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.