В селе Ингушетии ликвидировали очередь в детсады, открыв детский сад на 220 мест

МАГАС, 31 августа. /ТАСС/. Детский сад на 220 мест открылся во вторник в сельском поселении Новый Редант в Малгобекском районе Ингушетии. Это позволило полностью решить вопрос очередности в детсады для жителей села, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Детский сад "Росинка" на 220 мест открыли в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района. Дошкольное учреждение стало первым на территории населенного пункта и полностью решило для его жителей вопрос очередности в детсады. В двухэтажном здании предусмотрены оборудованный пищеблок, медкабинет, музыкальный и физкультурный залы. А для детей с ограниченными возможностями здоровья создана доступная среда - установлены пандусы и подъемник", - говорится в сообщении.

Как сообщается, объект построен в рамках нацпроекта "Демография". Во дворе детского сада игровые площадки оборудованы спортивными снарядами для физического развития маленьких воспитанников, а также созданы песочницы, горки и лесенки.

"В крупном населенном пункте, основанном в конце 50-х годов прошлого века, т. е. более 60 лет назад, все это время не было ни одного дошкольного учебного заведения. Можно себе представить, какие трудности в связи этим пришлось перенести жителям, особенно мамам, на плечах которых и работа, и воспитание детей, и домашнее хозяйство. Рад, что команда сумела выполнить все взятые на себя обязательства и порадовать жителей Нового Реданта таким прекрасным подарком в преддверии нового учебного года", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова на открытии детсада.

По данным Минобрнауки региона, это четвертый детский сад, открытый в регионе в течение последнего месяца. Все они являются первыми в этих населенных пунктах. Введение новых объектов позволило создать около 800 новых мест для дошколят.