В Магадане в День знаний начала работать новая школа с детсадом и бассейном

ТАСС, 1 сентября. Новое учебное заведение в Магадане на 80 мест, включающее школу, детский сад и бассейн, в среду - в День знаний - открыло свои двери для учеников и младших воспитанников. Об этом сообщили ТАСС в министерстве образования Магаданской области.

"Школа-детсад введена в эксплуатацию. С сегодняшнего дня, 1 сентября, учебный процесс начался", - рассказали в ведомстве.

Новое учебное заведение состоит из двух блоков - учебного и спортивного. К ним пристроены детский сад и пищевой блок. Кроме того, предусмотрены библиотека, рекреационные помещения, медицинский кабинет с процедурной и прочие кабинеты.

Новое здание возводилось по нацпроекту "Демография", оно пришло на смену старому 1958 года постройки, в котором обучались 37 школьников и 39 воспитанников детсада. В 2016 году старое здание было признано ветхим, тогда же началось проектирование новой школы. Сначала городские власти сообщили журналистам, что строительство объекта будет завершено до конца 2020 года, но затем ввод в эксплуатацию был перенесен на осень 2021 года.

Национальный проект "Демография", инициированный в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным, сначала был рассчитан на 2019-2024 года, но затем был продлен до 2030 года вместе с остальными нацпроектами. Среди его ключевых целей - увеличение ожидаемой средней продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 процента до 55 процентов.