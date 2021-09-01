Первый региональный центр опережающей профподготовки открыли в Тульской области

ТУЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки, где можно пройти ускоренное обучение, повышение квалификации по востребованным на рынке труда профессиям, открыли в среду в Туле на базе машиностроительного колледжа им. Никиты Демидова. Он стал первой такой площадкой в регионе, до конца 2021 года в центре обучат более 4 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"В День знаний в Тульском государственном машиностроительном колледже имени Никиты Демидова в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" открылся первый в регионе Центр опережающей профессиональной подготовки. <...> Планируется, что к концу 2021 года обучение в Центре пройдут более 4 тысяч жителей Тульской области", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Центр создан как площадка для взаимодействия между учебными заведениями региона, работодателями и их ассоциациями. Разработана цифровая платформа, все желающие смогут записаться на программы по профориентации, пройти краткосрочные курсы опережающей профподготовки. "Центр позволит объединить систему образования региона и промышленный потенциал предприятий, применить передовые технологии профессионального образования", - приводит пресс-служба слова министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой.

Также на базе центра будут вести работу по профориентации с учениками школ региона, знакомить их с востребованными на рынке труда профессиями. Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в регионах по поручению президента РФ, до 2024 года в стране будет создано 100 таких площадок, добавили в пресс-службе.