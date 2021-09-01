В Омске по нацпроекту открыли самую большую школу в городе

ОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Школа на 1 122 ученика, построенная по нацпроекту "Образование", открылась в среду в Омске, сообщила пресс-служба правительства региона. Новая школа стала самой большой в городе. Учреждение построили в быстро растущем микрорайоне, где наблюдается нехватка школьных мест.

"Действительно, большая современная школа, аналогов которой нет пока в нашем городе. Это первая школа, построенная по национальному проекту "Образование". <…> Важно, что она наполнена современным оборудованием - интерактивным, лабораторным, здесь шикарные классы робототехники, астрономии, биологии. Это тот уровень, о котором педагоги, которые пришли сегодня сюда работать, мечтали, и у них у всех глаза горят от условий, комфорта, технической оснащенности, общения с детьми", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.

В школе, рассчитанной на 1 122 ученика, укомплектовано 13 первых классов. В здании есть рекреационные зоны, спортивный и актовый залы, условия для внеурочной деятельности и дополнительного образования, лаборатории по естественным наукам, укомплектованные кабинеты технологии, робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, а также кабинет музыки с ударными, духовыми, клавишными и народными инструментами. Учреждение оснащено инфраструктурой для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость проекта составила более 645,8 млн рублей.

В омском Минобре ТАСС рассказали, что школа открылась в быстро растущем микрорайоне, где не хватает социальных объектов. В настоящий момент в Омской области более 710 школ, в которых обучается почти 240 тыс. детей. Из них около 14% учатся во вторую смену. По нацпроекту "Образование" в ближайшие годы в регионе будет построено еще шесть таких школ.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили десять федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавился еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.