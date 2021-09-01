В Новгородской области в сельских школах открыли 17 "Точек роста"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Центры "Точка роста" открыли в 11 районах Новгородской области. На их открытие направили 26,7 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба Правительства Новгородской области.

"Сегодня в 11 муниципальных образованиях региона открыли 17 "Точек роста". На их создание было направлено 26,7 млн рублей. Теперь в области работают 69 таких центров", - говорится в сообщении.

По словам министра образования Новгородской области Евгении Серебряковой, открытие "Точек роста" в сельских школах - большой шаг к тому, чтобы выровнять уровень образования в городе и на селе. К 2024 году "Точки роста" появятся во всех сельских школах.

"В этом году центры изменили свой формат. Если раньше в "Точках роста" изучали информатику, технологию и основы безопасности жизнедеятельности, то теперь школьники будут изучать здесь естественнонаучные предметы - физику, химию и биологию. Учебные кабинеты по этим предметам стали учебными лабораториями, для детей в центрах создали зоны коллективной деятельности и отдыха", - сообщил ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" создают в Новгородской области в рамках нацпроекта "Образование" с 2019 года. Они оснащены современным оборудованием, с помощью которого дети могут осваивать современные компетенции при изучении технологии, математики, информатики, ОБЖ.