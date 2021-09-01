В Петербурге открыли первый школьный технопарк "Кванториум"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Первый школьный технопарк "Кванториум" по нацпроекту "Образование" открыли в среду в Санкт-Петербурге. Он сможет принять до 500 детей. Об этом сообщили в городском комитете по образованию.

"Технопарк может принять до 500 детей. Это второй "Кванториум" в городе, но первый на базе общеобразовательного учреждения. Занятия в новом детском технопарке будут посещать не только обучающиеся гимназии. Благодаря хорошей территориальной доступности образовательное учреждение станет центром притяжения технического образования Василеостровского района", - говорится в сообщении.

Новый "Кванториум" открыли в гимназии № 642 "Земля и Вселенная". Там будут проходить занятия по девяти направлениям - квантам. В их числе биологический и нейротехнологий, физический и альтернативной энергетики, технологический и 3D-моделирования, химический и нанотехнологий, геоинформационных технологий и аэротехнологий, робототехники и программирования роботов. Также в технопарке будут обучать промдизайну, основам медиа и IT.

Федеральная сеть детских технопарков "Кванториум" создается в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".