В пригороде Сыктывкара ликвидировали очереди в детские сады

СЫКТЫВКАР, 1 сентября. /ТАСС/. Детский сад на 270 мест принял первых детей в селе Выльгорт Сыктывдинского района Коми. Теперь в селе нет очереди в детские сады, до конца этого года она будет полностью ликвидирована в целом по региону, сообщили ТАСС в министерстве образования, науки и молодежной политики республики.

"Строительство детского сада в Выльгорте велось чуть больше года в рамках национального проекта "Демография". Средства в объеме более 260 млн рублей были выделены из федерального, республиканского и местного бюджетов. С запуском этого объекта в Выльгорте полностью исчезла очередь в детские сады, остается небольшая очередь в Сыктывкаре, но она будет ликвидирована до конца этого года", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки Коми.

В новом кирпичном здании обустроены 12 групп для детей в возрасте от одного года, музыкальный, спортивный и кружковый залы, бассейн, медицинский кабинет, процедурная и две палаты изолятора с отдельным санузлом, благоустроена территория. Учреждение получило лицензию на образовательную деятельность, штат полностью укомплектован.

Как отмечал 25 августа глава региона Владимир Уйба, в 2020 году в Коми построили пять школ на 2 470 мест и три детских сада на 440 мест. В этом году построены два детских сада на 315 мест, строятся три школы на 1 090 мест и один детский сад на 80 мест. В прошлом году приобрели 76 новых школьных автобусов за счет федерального и регионального бюджетов. В этом году ожидается поставка еще 30 автобусов, в результате весь школьный автопарк будет соответствовать нормативам.