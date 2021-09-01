ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Три детских сада открыли в Иркутской области в рамках реализации нацпроекта "Демография". Новые дошкольные учреждения появились в поселках Куйтун и Жиганово, а также в Тулуне, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Все дошкольные учреждения были построены в рамках реализации национального проекта "Демография", регионального проекта "Содействие занятости". Детский сад в поселке Куйтун рассчитан на 110 мест, в Тулуне - на 140 мест, а в Жигалово - на 110 детей", - пояснили в пресс-службе.

Новый детский сад в поселке Куйтун имеет передвижные доски, проекторы с настенным экраном, ноутбуки, принтеры, а также спортивный и музыкальный залы, которые полностью оснащены оборудованием. В свою очередь детский сад в Тулуне стал первым в городе дошкольным образовательным учреждением с бассейном.

"Ликвидация очереди в детские сады и создание условий для доступного и качественного дошкольного образования - один из приоритетов правительства региона. До конца 2021 года будут введены в эксплуатацию еще девять детских садов, строительство шести детских садов продолжится в 2022 году", - привела пресс-служба слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.