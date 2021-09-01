В Адыгее к 2025 году построят семь школ

МАЙКОП, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют до конца 2024 года построить семь школ - три в Майкопе и четыре в Тахтамукайском районе, чтобы ликвидировать обучение во вторую смену, сообщил ТАСС министр образования и науки республики Анзаур Керашев.

"В ближайшее время начнется возведение школы на 1,1 тыс. мест в республиканском центре региона - Майкопе. Также подтверждены лимиты на строительство трех школ на 1,1 тыс. мест - каждая в Тахтамукайском районе республики: две из них построим до конца 2023 года, третью - до конца 2024 года. И со дня на день ждем подтверждения лимита на возведение новой школы на 250 мест в ауле Старобжегокай Тахтамукайского района, на существующую ветхую школу которого жаловались местные жители", - сказал он.

Майкоп и Тахтамукайский район, расположенный в непосредственной близости от города-миллионника Краснодара, - два густонаселенных муниципалитета, где не могут ликвидировать обучение во вторую смену. Поэтому министерство ведет подготовку конкурсной документации на строительство еще двух школ в Майкопе на 2023-2024 годы, рассчитанных на 1,1 тыс. и 250 тыс. мест. Одна из них будет рассчитана на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, уточнил министр.

"Мы рассчитываем к концу 2024 года реализовать наши планы, и тогда мы однозначно уйдем от (наличия) второй смены в Майкопе и рассчитываем уйти от второй смены в Тахтамукайском районе", - добавил собеседник агентства.

Во вторую смену в Адыгее сегодня обучается порядка 10 тыс. детей. За последние четыре года в республике построили четыре школы на 3,4 тыс. мест. В среду состоялось открытие двух новых образовательных учреждений - лицея № 34 в Майкопе на 1,1 тыс. мест и школы в пригороде Майкопа - станице Ханской на 250 мест. Все построенные школы отвечают требованиям сегодняшнего дня.

"Например, в новом лицее есть шесть спортивных залов, хореографический зал, два тренажерных. Здоровье детей будут контролировать в двух медицинских блоках, предоставлена возможность посещения стоматологического кабинета. В двух просторных актовых залах установлена новейшая радиоаппаратура и мультимедийные системы, а школьные кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для глубокого изучения программы. При этом созданы условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья", - рассказали ТАСС в министерстве образования и науки региона.