В Ингушетии открыли школу-долгострой на 320 мест

МАГАС, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии открыли школу на 320 мест в городе Карабулаке, которая считалась долгостроем. Ее начали строить в 2017 году, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы главы республики.

"Новое общеобразовательное учреждение на 320 мест стало преемником школы №1, которая существует с 1961 года и выпустила десятки тысяч учеников, среди которых тысячи медалистов. В стенах здания, вновь построенного в рамках федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах", педагогический состав и ученики встретили юбилейную, 60-ую, линейку. Проект начали еще в 2017 году, он считался долгостроем, поскольку подрядчик не справился со взятыми на себя обязательствами", - говорится в сообщении.

Как сообщается, после вмешательства властей региона здание школы было достроено в течение 2021 года.

"В республике, конечно, есть хорошие школы, дающие качественное образование, воспитывающие детей в духе любви к Отечеству, семье, стране, республике, с бережным отношением к природе. Гимназия № 1 города Карабулака, к примеру, входит в число 500 лучших школ России - и таких школ у нас должно быть больше", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуд-Али Калиматова.

В рамках нацпроекта "Образование" и других госпрограмм в период с 2020 года уже построено и ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254 ученических места. Для ликвидации их нехватки и перехода на обучение в одну смену за пять лет необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации на более чем 21 тыс. ученических мест.