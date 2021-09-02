Псковские власти к 2023 году запустят систему озонирования централизованного водоснабжения

ПСКОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Псковской области по нацпроекту "Экология" намерены к 2023 году запустить первую в регионе систему озонирования централизованного водоснабжения. Она будет внедрена в городе Порхов, это позволит обеспечить жителей муниципалитета качественной питьевой водой и модернизировать коммунальные сети, которые достигли предельного износа, сообщил в четверг ТАСС председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

"Мы намерены провести реконструкцию станции водозабора в городе Порхов, мы вообще там постарались применить современные технологии при совместном сотрудничестве с одним из ведущих российских институтов - "Московские озонаторные системы", который очищает воду с помощью озонирования. Это уникальная технология. Мы разработали проект, чтобы жители Порхова получали очень качественную питьевую воду. Для Псковской области это уникальный проект, такого еще не было, и это будет впервые. Проект рассчитан на три года, начиная с 2021 года", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, технология озонирования отличается от обычным способов очистки воды, которая сейчас применяется в регионе. "По своей сути, любая очистка воды состоит из нескольких этапов: фильтрация, обеззараживание, осветление, приведение в соответствие по химическому составу, обезжелезивание или умягчение воды. Причем подходы по умягчению бывают разные. Озонирование позволяет сделать это максимально эффективно, и существенно повысить качество воды: по сути, жители будут получать из-под крана питьевую воду", - уточнил Грахов.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).