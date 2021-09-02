Первый на Кубани школьный "Кванториум" открыли в Ейске

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Первый детский технопарк "Кванториум" в школе в Краснодарском крае открыли в городе Ейск, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Ейске открыли первый на Кубани школьный "Кванториум". Детский технопарк запустили в СОШ №7 в рамках национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в нем, ученики разных классов смогут заниматься научно-техническим творчеством под руководством высококвалифицированных преподавателей. Цифровые лаборатории по экологии оборудовали беспроводными датчиками мониторинга нитрат- и хлорид-ионов, рН, влажности, температуры и электропроводимости.

"Для начинающих физиков и инженеров подготовили электронные наборы по механике, мехатронике и робототехнике. Для энергетиков - по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике. Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона, школьный "Кванториум" станет для учеников стартовой площадкой для получения первых навыков будущей профессии", - отметили в пресс-службе.