Первый детский технопарк "Кванториум" открыли в Липецке

ТАСС, 2 сентября. Детский технопарк "Кванториум" впервые открыли в школе Липецка. Он оснащен современными цифровыми лабораториями по химии, физике, электромеханике и робототехническими наборами, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

"Первый в регионе детский технопарк "Кванториум" открылся в областном центре - на базе школы №18. Он оснащен современными цифровыми лабораториями по химии, физике, биологии, экологии, наборами по электронике и электромеханике, цифровыми микроскопами, робототехническими наборами и другим оборудованием, которое пригодится на занятиях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на базе технопарка будут работать четыре направления: робототехника, хай-тек, естественно-научное и биоквантум. Здесь смогут заниматься дети в возрасте от пяти до 18 лет.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.