Под Смоленском высадят почти 3 га леса в память о погибших у переправы на Днепре

ТАСС, 2 сентября. Более 10 тыс. деревьев на площади почти в 3 га высадят в Кардымовском районе Смоленской области, где в июле 1941 года на Соловьевой переправе через Днепр 16-я и 20-я армии вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Мероприятие станет ключевым в рамках начавшейся в регионе акции "Сохраним лес", сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице во "ВКонтакте" в четверг.

"Ключевое мероприятие пройдет 24 сентября на Соловьевой переправе (Кардымовский район). Именно с ней связана одна из самых трагических и героических страниц в истории Великой Отечественной войны. <...> В знак памяти о мужестве и стойкости советских людей здесь, на площади почти 3 га, будет высажено свыше 10 тыс. молодых деревьев", - сообщил Островский.

Он отметил, что из-за высадки 17 июля 1941 года фашистского десанта в районе города Ярцева Соловьева переправа стала единственным местом из пяти переправ через Днепр, где выходили из окружения 16-я и 20-я армии. Также через нее велось материально-техническое обеспечение войск Западного фронта в окрестностях Смоленска. "Вместе с бойцами Красной Армии живой мишенью для гитлеровцев оказались и тысячи мирных граждан. В те дни, как говорят, вода в Днепре на несколько километров окрасилась в алый цвет", - добавил Островский.

Всего в рамках регионального этапа всероссийской акции "Сохраним лес" в Смоленской области в сентябре высадят около 500 тыс. деревьев на общей площади более 161 га. Эта работа будет организована во всех 26 лесничествах. В акции примут участие арендаторы лесных участков, учащиеся и воспитанники школьных лесничеств, представители органов власти, волонтеры.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года проведения было высажено более 82 млн деревьев, акция стала считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". Чтобы принять в ней участие, достаточно найти событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.