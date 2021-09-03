В Омской области отремонтировали единственную в районе школу искусств

ОМСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Омской области благодаря нацпроекту "Культура" провели масштабный капитальный ремонт в единственной в Кормиловском районе, где проживают почти 25 тыс. человек, детской школе искусств. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Омской области Александр Бурков в ходе рабочего визита в Кормиловский район принял участие в открытии детской школы искусств, в которой в рамках национального проекта "Культура" был проведен масштабный капитальный ремонт. Школа получила в подарок к началу учебного года полностью обновленное здание", - говорится в сообщении.

В здании были отремонтированы кровля и фасад, входная группа, заменены окна и двери, проведен ремонт в учебных классах и актовом зале, обновлены системы вентиляции, отопления, установлены водонагреватели, проведены работы по ремонту санузлов и лестничных пролетов, благоустроена территория перед школой. По словам Буркова, благодаря нацпроекту регион обновляет и материально-техническую базу детских школ искусств. "Два года назад учреждения получили 50 новых пианино, одно из которых, кстати, здесь, в Кормиловской школе", - приводит слова губернатора пресс-служба. В следующем году на закупку оборудования будет направлено 57 млн рублей, кормиловская школа также примет участие в конкурсном отборе.

Школа искусств в Кормиловке является единственной в Кормиловском районе, где проживают почти 25 тыс. человек. В ней функционирует 4 отделения: "Музыкальное", "Художественное", "Отделение бальной хореографии" и "Отделение раннего эстетического развития детей", школу посещают 245 детей. Учащиеся учреждения неоднократно становились лауреатами и дипломантами фестивалей, конкурсов и выставок различного уровня.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.