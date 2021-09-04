На Дальнем Востоке началось строительство двух научно-исследовательских судов Минобрнауки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Строительство двух научно-исследовательских судов (НИС) Минобрнауки России началось в субботу в рамках Года науки и технологий. Суда неограниченного района плавания станут базой для проведения морских научно-исследовательских работ фундаментального и прикладного характера, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Конструкторскую документацию новых судов разработало ЦКБ "Лазурит", а строительство ведет судоверфь "Звезда" на Дальнем Востоке. Старт процессу резки металла, символизирующему начало строительства судов, дали глава Минобрнауки России Валерий Фальков, вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин и генеральный директор судостроительной компании "Звезда" Сергей Целуйко.

"В новейшей истории России еще не закладывали научно-исследовательские суда. Совместно с компанией "Роснефть" мы реализуем ряд крупнейших проектов, которые качественно меняют условия для развития российской науки. Одним из них является строительство многофункциональных научно-исследовательских судов на базе судоверфи "Звезда". И мы с нетерпением будем ждать момента, когда на рубеже 2024-2025 годов мы получим два современных научных судна, названных в честь выдающихся российских ученых: Виктора Ильичева, внесшего значительный вклад в развитие океанологии, гидрофизики и гидроакустики, и одного из основателей морской геологии в России Александра Лисицына. Хочу поблагодарить весь коллектив за этот значимый для страны труд", - приводит пресс-служба слова Фалькова.

Всего на новые НИС выделено 28,4 млрд рублей. Суда спустят на воду в 2024 году.

Названия для научно-исследовательских судов выбирали в ходе всероссийского голосования на сайте Минобрнауки России. Участие приняли более 30 тыс. человек.

Характеристики научно-исследовательских судов

Два НИС, строящиеся в рамках нацпроекта "Наука и университеты", предназначены для океанологических исследований в любой точке Мирового океана. Передовое оборудование лабораторий позволит выполнять гидрофизические, биологические, химические, метеорологические, геологические, геофизические и другие виды исследований независимо от погодных условий. С помощью установленного непосредственно на них оборудования ученые смогут отбирать пробы на самых больших глубинах.

Суда смогут самостоятельно преодолевать льды толщиной до 0,8 м и находиться в автономном плавании до 50 суток, совершать переходы дальностью более 7 500 миль и развивать максимальную скорость 15 узлов. На судах предусмотрены вертолетные площадки. Все это позволит эксплуатировать НИС в арктических условиях.

Особое внимание при проектировании новых НИС уделили вопросам защиты окружающей среды. Предусмотрены меры, предотвращающие загрязнение нефтепродуктами, сточными и хозяйственно-бытовыми водами, а за счет использования системы очистки на основе селективных каталитических реакторов будет сокращено содержание оксидов азота в выхлопных газах.

Научный флот России

Сегодня в научные экспедиции в Атлантический океан, Балтийское море и моря западной и центральной Арктики выходят ученые и студенты подведомственных Минобрнауки организаций на НИС "Академик Мстислав Келдыш", "Академик Сергей Вавилов", "Академик Иоффе", "Академик Борис Петров", "Академик Николай Страхов", "Дальние Зеленцы". В дальневосточных морях и восточной Арктике работают "Академик Опарин" и "Академик Лаврентьев". В Черном и Азовском морях проводят исследования на НИС "Профессор Водяницкий".

Все экспедиции направлены на получение новых знаний и решение задач, связанных с реализацией положений Морской доктрины Российской Федерации, Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года, Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.