Субсидию в 96 млн рублей выделят Бурятии на мероприятия по сохранению Байкала

ТАСС, 6 сентября. Бурятия получит дополнительную субсидию в объеме 96 млн рублей на строительство очистных сооружений в селе Выдрино рядом с озером Байкал. Об этом сообщается в понедельник на сайте Минстроя России.

"Минстрой России в рамках исполнения поручения президента РФ выделит Республике Бурятия дополнительные денежные средства из резервного фонда правительства РФ. Соглашение, заключенное между федеральным ведомством и руководством республики, позволит ускорить модернизацию систем комплексной водоочистки Байкальской природной территории. Средства направят на строительство очистных сооружений в селе Выдрино Кабанского района", - говорится в сообщении.

1 сентября президент России Владимир Путин на встрече со школьниками по случаю Дня знаний поговорил с одним из участников беседы, 10-летним учащимся из Бурятии. Мальчик сказал, что переживает за экологию Байкала, так как озеро загрязняется. Глава государства отметил, что "определенные решения на этот счет приняты, выделено финансирование для реконструкции объектов ЖКХ в Бурятии", и пообещал проверить объемы этого финансирования и сроки выделения средств.

Новые очистные в селе Выдрино - первые из 21 сооружения в Бурятии, которые планируется построить на восточном берегу Байкала по поручению президента РФ до 2024 года. Ранее сообщалось, что в целом на эти цели будет выделено около 14 млрд рублей. Новые очистные сооружения в Выдрино, вблизи реки Снежной в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, позволят улучшить экологическую ситуацию и обеспечить полную очистку стоков, попадающих в озеро Байкал.

По линии Минстроя России модернизация инженерной инфраструктуры Байкальской природной территории реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал", входящего в национальный проект "Экология".

Байкал - самое глубокое озеро на планете, максимальная глубина - 1,6 тыс. м, крупнейший природный резервуар пресной воды, содержит 20% ее мировых запасов. В озеро, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, впадает более 300 рек, вытекает одна - Ангара.