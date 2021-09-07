Свердловская область стала первым регионом, где МСП помогают в выпуске облигаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства начал оказывать организационную помощь субъектам МСП в выпуске биржевых и коммерческих облигаций, сообщил во вторник на встрече с журналистами директор фонда Валерий Пиличев. По данным фонда, Свердловская область стала первым регионом, где содействие предпринимателям-эмитентам оказывается со стороны подобной государственной структуры.

"Сейчас у нас существует специальный департамент, он будет заниматься работой с предприятиями, которым интересны облигационные выпуски. Мы консультируем, помогаем оформить пакеты документов, помогаем пройти все эти этапы [выпуска ценных бумаг]", - сообщил Пиличев.

При поддержке фонда на рынок публичных заимствований вскоре выйдут две компании в сфере образовательных услуг и инжиниринга, они выпустят облигации на общую сумму 2,5 млрд рублей. В организации рассчитывают еще на два-три выпуска до конца года, в работе находятся заявки компаний из сферы медицинских услуг, машиностроения, легкой, химической промышленности.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" у субъектов МСП есть возможность получить дополнительную меру господдержки - субсидии на выплаты купонного дохода и организацию выпуска ценных бумаг. Это снижает стоимость привлеченных средств в среднем с 12 до 8,5%.

По данным Банка России, всего с начала 2021 года на фондовый рынок вышли шесть компаний Свердловской области. Общий объем размещения ценных бумаг превысил 27 млрд рублей.