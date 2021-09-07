На Ставрополье в 2022 году отремонтируют не менее 125 км дорог по нацпроекту

ПЯТИГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют отремонтировать в 2022 году по национальному проекту не менее 125 км дорог Ставропольской городской агломерации. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и входящего в его состав регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Ставропольского края" в 2022 году планируется привести в нормативное состояние не менее 125 км Ставропольской городской агломерации", - говорится в сообщении.

По данным управления, в 2021 году по нацпроекту будут отремонтированы 45 трасс общей протяженностью около 107 км. Таким образом, в 2022 году отремонтируют на 17% больше дорог.

Отмечается, что Ставропольская городская агломерация включает в себя транспортную сеть краевого центра, а также Шпаковского, Изобильненского, Грачевского, Труновского и Кочубеевского округов и города Невинномысск. Контракты с подрядными организациями по выполнению ремонтных работ на дорогах на 2022 год уже заключили Невинномысск, а также округа, входящие в агломерацию. Ставрополь сейчас завершает конкурсные процедуры и планирует заключить контракт с подрядной организацией до конца сентября.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" и входящий в его состав региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть Ставропольского края" реализуются в крае третий год. По итогам 2020 года все запланированные по нацпроекту работы были перевыполнены. В 2021 году исполнение нацпроекта по краю составляет 85%.