Подрядчиков во Владивостоке оштрафуют за задержку работ по нацпроеку БКАД

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Подрядные организации во Владивостоке оштрафуют более чем на 1,7 млн рублей за просрочку сдачи работ по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мэрии, сейчас проходит приемка работ.

"На всех объектах во Владивостоке, а это семь участков на разных улицах, работы завершены. Ряд компаний будет оштрафован за просрочку выполнения работ, которые должны были завершиться к 15 или 31 августа в зависимости от участка. Общая сумма штрафов превысила 1,7 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас специалисты администрации принимают работу, а подрядчики устраняют замечания. В рамках приемки проверяется толщина асфальтового покрытия, правильное расположение дорожных знаков, разметки и другие параметры.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в Приморье четвертый год. За это время капитально отремонтировано почти 400 км дорог. Планируется, что в 2021 году будет отремонтировано 98,1 км, что на 13 км больше, чем в 2020 году.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".