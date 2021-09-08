В Хабаровском крае в 2022 году в колледжах и техникумах обновят 40 мастерских

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае в техникумах и колледжах обновят 40 мастерских в 2022 году, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале в среду.

"Сегодня побывал в новых мастерских Хабаровского дорожно-строительного техникума. В этом году здесь и еще в трех учебных заведениях СПО обновили 40 мастерских на общую сумму 170 млн рублей. Большая часть этих денег - из федерального бюджета, 23,7 млн мы добавили из краевого и за счет внебюджетных источников. На 2022 год нам одобрена заявка на грант в размере 200 млн рублей еще на 40 новых мастерских", - написал Дегтярев.

В этом году новые учебные мастерские, в частности, открылись в дорожно-строительном техникуме, где побывал врио губернатора, в Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности, губернаторском авиастроительном колледже в Комсомольске-на-Амуре и в Хорском агропромышленном техникуме в районе имени Лазо, уточнили на сайте регионального правительства. Мастерские оборудованы по всем стандартам WorldSkills.

Дегтярев в своем сообщении добавил, что региональные власти дополнительно подали заявку еще на 700 млн рублей, которые пойдут на существенную модернизацию учебно-производственной базы в среднем профессиональном образовании. Мастерские в колледжах и техникумах обновляются в том числе по национальному проекту "Образование".

В августе на встрече с бизнес-сообществом строительной отрасли глава региона сообщал, что набор учащихся в заведения среднего звена в 2022 году увеличат вдвое из-за дефицита рабочих.