Автобусный парк Екатеринбурга получил 60 новых машин по нацпроекту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Автобусный парк Екатеринбурга получил 60 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги". С учетом новой партии 70% от парка составляют современные машины, сообщил в среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"И в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" город получил 60 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Это экономично и экологично. С приходом этой партии машин муниципальный автопарк будет обновлен на 70%", - приводит департамент информационной политики Свердловской области слова главы региона.

Куйвашев отметил, что в будущем планируется перевести весь общественный городской транспорт на экологичное топливо. В прошлом году в Екатеринбург пришло 57 автобусов на сжиженном природном газе. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, в городе планируется развивать сеть газозаправочных станций для обеспечения автобусов топливом. Маршруты для новых автобусов выбирались с учетом мнения горожан.

Свердловская область стала одним из 13 регионов, победивших в конкурсе на федеральную поддержку и софинансирование 60% стоимости машин. Ранее замглавы города Алексей Бубнов сообщил, что стоимость контракта составляет 799,2 млн рублей.