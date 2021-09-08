Спорткомплекс с бассейном олимпийского типа для областных спортшкол открыли в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Спорткомплекс с современным плавательным бассейном для воспитанников областных спортшкол по современному пятиборью, адаптивному спорту, водным видам спорта в среду ввели в эксплуатацию в Калининграде. Сооружение построили по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Открытие состоялось в рамках Международного форума "Россия - спортивная держава", который проходит в эти дни в Казани.

"Этот объект долгое время разрабатывался, проектировался. Это место историческое, здесь тоже был в свое время спортивный комплекс - мы приспособили таким образом, очень бережно отнеслись к его внешнему виду, к той среде, где он находится, - это парк "Южный". <...> Очень надеюсь, что мы [жители региона] здесь будем проводить замечательно время, тренироваться, заниматься спортом и своим здоровьем" -, сказал на церемонии губернатор области Антон Алиханов.

Общий объем вложений в строительство комплекса составил 633 млн рублей, в том числе 314 млн рублей - из федерального бюджета. Здесь смогут одновременно в одну смену заниматься 225 человек. Он ориентирован на привлечение жителей области к систематическим занятиям спортом и выведение на новый качественный уровень подготовки калининградских спортсменов.

В проект комплекса включены плавательный бассейн с большой чашей (25 на 50 м), подходящий в том числе для занятий синхронным плаванием и трибунами на 500 мест, малая чаша бассейна для детей (12 на шесть м), зал для подготовительных занятий по плаванию, так называемого сухого плавания, оборудованный специальными тренажерами для отработки техники плавания, стрелковый зал на десять дорожек, зал для фехтования на четыре дорожки, тренажерный зал на 26 тренажеров.

С вводом спорткомплекса область получила третий 50-метровый современный плавательный бассейн, пригодный для проведения спортивных соревнований всероссийского и международного уровней. В Калининграде работает 50-метровый бассейн спорткомплекса "Юность". Осенью 2020 года введен в строй спорткомплекс автомобильного холдинга "Автотор" в микрорайоне имени Александра Космодемьянского, где, помимо крытого футбольного манежа и универсального игрового зала, для посетителей функционирует бассейн олимпийского класса длиной 50 м, шириной 25 ми глубиной 3 м, сертифицированный по стандартам Международной федерации плавания с изменяемой глубиной дорожек.