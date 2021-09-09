В Приморье до 2024 года откроют 411 центров допобразования школьников "Точка роста"

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Центры дополнительного образования "Точка роста" до 2024 года появятся во всех сельских школах Приморского края. Их будет 411, сообщила ТАСС представитель министерства образования края Анна Меховская.

"Во всех сельских школах [Приморья "Точки роста" появятся до 2024 года]. Их будет 411. В этом году их 43, на следующий год - 44, в 2023 году - 43 и в 2024 году - 281, итого - 411 будет "Точек роста", - сказала Меховская.

В новом учебном году в регионе начинают работать "Точки роста" естественнонаучной и технологической направленности. Лаборатории образовательных центров оборудованы всем необходимым для углубленного изучения физики, химии, биологии и робототехники. Общий объем финансирования из бюджета на их открытие составил 67,5 млн рублей. При этом оборудованием в образовательных центрах смогут пользоваться не только конкретные школы, но и воспитанники других учреждений.

Развитие центров дополнительного образования является одной из задач нацпроекта "Образование", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Общий бюджет национального проекта по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.