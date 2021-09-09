На Камчатке принял первых посетителей обновленный по нацпроекту сельский Дом культуры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Дом культуры в селе Николаевка на Камчатке, который был капитально отремонтирован в рамках выполнения мероприятий профильного нацпроекта, принял первых посетителей. Всего на обновление учреждения было направлено свыше 5,5 млн рублей, большинство из которых - средства федерального бюджета, сообщили ТАСС в краевом министерстве культуры.

"За лето подрядчик провел капитальный ремонт здания Дома культуры в Николаевке: были заменены оконные блоки, установлены козырьки, восстановлена отмостка, отремонтирована пожарная лестница. На капитальный ремонт фасада было направлено более 5,5 млн рублей", - утонили в министерстве.

Всего в 2021 году на капитальные ремонты фасадов зданий и кровли Домов культуры по нацпроекту на Камчатке было выделено более 30 млн рублей, из них из федерального бюджета - почти 29 млн рублей.