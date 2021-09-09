Порядка 1,1 млн туристов посетили Приморский край летом 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Доля туристов из Якутии, посетивших базы отдыха Приморского края в высокий сезон, составила около 15% от всех отдыхающих. Всего в этим летом в регионе побывали порядка 1,1 млн человек, сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур на странице регионального правительства в Instagram.

"Мы отмечаем в этом году значительный рост именно внутреннего потока <…> по базам отдыха. Хотелось бы отметить большой интерес жителей Республики Саха (Якутия), где мы отмечаем на сегодняшний день, по базам отдыха, порядка 15% размещенных именно из этой республики. Ну и, конечно же, мы большую работу провели по формированию новых туров выходного дня, прежде всего, для жителей Приморского края и для регионов страны", - сказал Щур во время прямого эфира в Instagram, уточнив, что Приморье налаживает сотрудничество и с другими регионами Дальнего Востока и Сибири.

Количество туристов, посетивших край за высокий сезон этого года, в два раза превысило число гостей региона, которые побывали в крае за весь прошлый год и составило порядка 1 млн 137 тыс. человек. "Это по внутренним туристам, которые приехали отдохнуть в Приморском крае именно в летний период - наиболее высокий сезон, пляжный сезон на базах отдыха. И всего, надо сказать, что мы уже в два раза больше приняли поток, чем за полный предыдущий [год]", - разъяснил Щур.

Он отметил, что въездного турпотока в регионе до сих пор нет, от чего сильно страдают гостиницы, заполняемость которых до конца июля составляла порядка 60-70%. Также пострадала и не восстановилась в этом году сфера общественного питания.

По его словам, в этом году регион не достигнет объемов туристического потока, которые были в 2019 году - до пандемии коронавируса, однако региональные власти создали все условия, чтобы это произошло позже. В 2020 году турпоток снизился на 80%, однако в этом году увеличилась продолжительность пребывания гостей в регионе, в среднем, это четыре ночи.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. На реализацию нового нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд - из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры.