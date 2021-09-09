В центре Пензы открыли после реконструкции открыли мост

ПЕНЗА, 9 сентября. /ТАСС/. Бакунинский мост через реку Сура в центре Пензы открыли в четверг для движения транспорта после двухлетней реконструкции. Она проводилась в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

"Сегодня происходит знаковое событие для Пензы, мы открываем полностью реконструированный Бакунинский мост. Это важная транспортная артерия, <…> которая "сшивает" две части нашего города", - сказал на церемонии открытия врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

135-метровый мост через Суру связывает развивающийся микрорайон ГПЗ-24 и центр Пензы. Он был закрыт для движения 19 сентября 2019 года. На реконструкцию моста было направлено свыше 932 млн рублей, более 90% из которых составили средства федерального бюджета. Мост имеет три полосы движения с возможностью увеличениях до четырех.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".