Ставрополье за три года направило более 100 млн рублей на обновление библиотек

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направили свыше 100 млн рублей на обновление библиотек и пополнение книжных фондов за последние три года в рамках нацпроекта "Культура". К концу года благодаря этим средствам в крае будут работать 17 модельных библиотек нового поколения, сообщили журналистам в управлении по информационной политике аппарата правительства региона.

"Ставрополье получит в текущем году еще 30 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек. За три года на эти цели было привлечено 105 млн федеральных средств", - говорится в сообщении. Отмечается, что по национальному проекту "Культура" в Ставропольском крае в 2019-2020 годах было создано 9 модельных библиотек. В 2021 году открылась одна библиотека, еще шесть начнут работу до конца года.

"В течение трех лет за счет федеральных и местных средств для их комплектования было приобретено более 25 тыс. новых книг и периодических изданий. Книжные фонды 604 общедоступных библиотек края насчитывают на сегодняшний день более 15 млн книг, фонды модельных библиотек - более 680 тысяч экземпляров изданий", - сообщили в пресс-службе.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.