В Чувашии до конца года откроют семь обновленных библиотек по нацпроекту

ТАСС, 9 сентября. Семь обновленных библиотек нового поколения будут открыты в муниципалитетах Чувашии по нацпроекту "Культура" до конца 2021 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы региона.

"Всего до конца 2021 года в Чувашии обновятся семь библиотек, в том числе в селах Аликово и Синьялы, поселках городского типа Вурнары и Ибреси, городах Канаш и Мариинский Посад", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе глава Чувашии Олег Николаев принял участие в открытии реконструированной библиотеки в поселке Новое Атлашево - она стала пятой библиотекой нового поколения, появившейся в регионе по нацпроекту с 2020 года. Она расположена в здании местной администрации и обслуживает жителей двух населенных пунктов, в которых проживает 3,5 тыс. человек.

После реконструкции в библиотеке создано современное многофункциональное пространство - открыта интеллектуально-творческая площадка для детей и молодежи, школа компьютерной грамотности, событийный зал, арт-холл. Библиотека оборудована также под нужды слабовидящих и слабослышащих людей. На ее модернизацию было выделено около 6 млн рублей.

"Нам важно преобразовывать библиотеки под современный стандарт, который полностью меняет представление о библиотеке. Сейчас мы, можно сказать, создаем новые пространства, которые предоставляют людям разные возможности. Кроме традиционного чтения книг, здесь можно проводить интересно время, общаясь с друзьями либо участвуя в различных мероприятиях", - приводятся в сообщении слова Николаева.