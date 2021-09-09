Нижегородская область в 1,5 раза перевыполнила план по эталонным участкам на предприятиях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Нижегородская область в 1,5 раза перевыполнила план профильного нацпроекта по созданию на предприятиях эталонных участков, где наглядно продемонстрированы результаты перехода на бережливое производство. Обучение бережливым технологиям прошли более 1,5 тыс. сотрудников компаний, сообщает в четверг пресс-служба АНО "Национальные приоритеты" по итогам пресс-тура в регион.

"Плановый показатель по региону - 98 компаний, но уже сейчас в нацпроекте участвуют 136 предприятий. Также регион перевыполнил план по созданию эталонных производственных участков на предприятиях на 150% и по количеству специалистов, обученных применению бережливых технологий, - на 9%, до более 1 500 человек", - сказано в сообщении.

Эталонные участки создаются на предприятиях путем их реорганизации в рамках нацпроекта. В работе принимают участие специалисты в области повышения производительности труда (сотрудники центров компетенций), а также работники компаний - участников нацпроекта. Благодаря изменениям улучшаются экономические показатели без дополнительных вложений, только за счет использования инструментов бережливых технологий. Так, например, сотрудники регионального центра компетенций совместно с работниками АО "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева" выявили наиболее слабые стороны при формировании корпуса судна на подводных крыльях "Валдая" - в логистике, при сборочно-сварочных работах - и оптимизировали процессы. В результате удалось примерно на треть сократить время производства судна.

Как рассказал журналистам спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, бережливые технологии внедряются в предприятиях из нескольких отраслей, включая здравоохранение, образование и сельское хозяйство, где регион начал внедрять технологии одним из первых в Российской Федерации.

"Сегодня это работает уже и в сельском хозяйстве, в сельхозпредприятиях еще быстрее результаты получаются, потому что, честно говоря, там не хватает специалистов, технологии управления процесса достаточно слабые", - сказал Люлин, отметив, что сейчас промышленникам уже не нужно объяснять важность внедрения бережливых технологий при организации рабочего процесса.

Нацпроект по повышению производительности труда является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. В него включены два федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Проект ориентирован на достижение социально значимых результатов: внедрение на предприятии онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта, расширение спектра услуг ФЦК и РЦК, формирование "движения рационализаторов" с привлечением специалистов и инфраструктуры "Ворлдскиллс".