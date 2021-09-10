Около 4,5 тыс. лиственниц высадили в Магаданской области в рамках акции "Сохраним лес"

ТАСС, 10 сентября. Представители власти, бизнеса и волонтеры Магаданской области приняли участие во всероссийской акции "Сохраним лес" и высадили в Ольском районе на юге региона около 4,5 тыс. сеянцев лиственницы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

"В мероприятии приняли участие более 60 человек - школьники, студенты, волонтеры, работники лесничества, представители предприятий и компаний региона, органов исполнительной власти, а также сотрудники ЦУР Магаданской области. Участие в лесовосстановлении принял губернатор Сергей Носов. Высадили около 4,5 тыс. сеянцев лиственницы, которые привезли в Магадан из хабаровского лесного питомника", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, изначально планировалось высадить 2 тыс. сеянцев, но в итоге привезли 5 тыс. штук. Оставшиеся 500 сеянцев высадят в Тенькинском городском округе на юго-западе региона.

Акция "Сохраним лес" реализуется в рамках национального проекта "Экология" в третий раз. Ее организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти". Акция прошла уже во многих регионах России, в ней приняли участие почти 12,5 млн человек.