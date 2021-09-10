Почти 170 тыс. новых мест в яслях создали в России по нацпроекту "Демография"

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 169,9 тыс. новых мест в яслях создано в России по национальному проекту "Демография". Об этом в Казани журналистам рассказала руководитель проекта "Демография" АНО "Национальные приоритеты" Евгения Кокорева.

"Всего в рамках нацпроекта "Демография" в настоящий момент открыто более 1 000 детских садов. Для детей до трех лет это ясельные группы, создано порядка 170 тыс. мест", - сказала Кокорева. Всего по итогам реализации национального проекта до конца 2024 года должно быть введено 256,8 тыс. мест.

В качестве примера был продемонстрирован построенный по национальному проекту "Демография" полилингвальный детский сад №101 "Я сам" в Казани. Здесь оборудованы музыкальный, физкультурный залы, сенсорная комната, кабинеты учителей-логопедов, педагогов-психологов, универсальные классы для проведения дополнительных образовательных услуг. В детском саду функционирует лингафонный кабинет, имеется необходимое оборудование и программное обеспечение к нему. Детей в игровой форме обучают сразу трем языкам - русскому, татарскому и английскому.

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов отметил, что в рамках двух проектов - "Демография" и "Жилье и городская среда" - в Республике Татарстан в текущем году строится 16 детских садов. "На это из федерального бюджета направлено 2 млрд рублей. И республика сама 1,8 млрд направляет на то, чтобы появились такие детские сады", - сказал Гильмутдинов.

Он подчеркнул, что подобной финансовой поддержки в субъекты ранее не направлялось. "Могу заверить, что и впредь будет так, потому что ставится задача, чтобы помогли регионам обеспечить [детей] местами. Федеральная поддержка направлена, в первую очередь, на детей с 1,5 до трех лет. С трех до семи лет мы задачу практически решили. Осталось доработать что-то точечно", - сказал Гильмутдинов.

Национальный проект "Демография" направлен на достижение национальной цели "сохранение населения, здоровье и благополучие людей". Национальный проект направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе: рождение и воспитание детей, помощь в трудоустройстве, активное долголетие для граждан старшего поколения, а также создает условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.