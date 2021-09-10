В Ингушетии по нацпроекту открыли новый корпус "Дома ветеранов"

МАГАС, 10 сентября. /ТАСС/. Новый корпус санаторно-курортного комплекса "Дом ветеранов" в предгорной зоне для отдыха и лечения людей пожилого возраста открыли в Ингушетии в пятницу. Здание возвели в рамках нацпроекта "Демография", написал в своем аккаунте в Instagram глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Забота о пожилых людях и создание для них условий - приоритетное направление в моей деятельности. Сегодня мы открыли дополнительный корпус на территории санаторно-курортного комплекса "Дом ветеранов" в сельском поселении Сурхахи, тем самым увеличив коечный фонд на 80 мест и в 2,5 раза повысив количество одновременно получающих лечение тыловиков, ветеранов труда и военной службы", - написал Калиматов.

По его словам, строительство корпуса велось в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

"В республике всего семь учреждений социальной защиты населения. И данная сеть нуждается в расширении и совершенствовании. Так, в период до 2024 года планируем построить реабилитационный центр для инвалидов на 250 мест в Али-Юрте, комплексные центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ в Карабулаке, Назрани, Малгобеке, Сунже и Экажево", - добавил глава региона.

Социально-оздоровительный центр "Дом ветеранов" был открыт в Ингушетии в мае 2010 года в преддверии Дня Победы для людей пожилого возраста. Он располагается в лесистой местности предгорной зоны республики.