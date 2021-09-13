Центр цифрового образования "IT-куб" открыли в Оренбургской области по нацпроекту

ОРЕНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Около 400 детей от семи до 17 лет будут обучаться в орском центре цифрового образования "IT-куб", открытого в рамках нацпроекта "Образование" на базе нефтяного техникума в Оренбургской области. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В орском центре цифрового образования "IT-куб" ежегодно будут бесплатно обучаться 400 детей и подростков от семи до 17 лет, проживающих на востоке области. Их ждут интересные и актуальные образовательные программы: программирование, робототехника, виртуальная и дополненная реальность, информационная безопасность. Ребята смогут принять участие в олимпиадах, хакатонах, конкурсах, а также реализовать собственные проектные идеи сферы информационных технологий", - говорится в сообщении.

Открытие прошло на базе Орского нефтяного техникума имени В.А. Сорокина. Грантовые средства на его создание были получены в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Обучающие курсы будут проходить, в частности, по разработке виртуальной реальности, где школьники смогут освоить передовые технологии проектирования симуляторов для профессий повышенной опасности.

Годом ранее был открыт "IT-куб" на базе Оренбургского колледжа экономики и информатики. По итогам 2020-2021 учебного года 409 человек получили сертификаты об освоении образовательных программ, а всего в программах и мероприятиях центра приняли участие свыше 2 тыс. обучающихся. До 2024 года в области планируется открыть еще четыре центра "IT-куб" в филиале Орского индустриального колледжа в Гае, Горно-технологического техникума Ясного, Бугурусланского нефтяного колледжа и Ташлинского техникума.