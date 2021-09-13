Три школьных технопарка "Кванториум" откроют в Смоленской области к 2025 году

ТАСС, 13 сентября. Власти Смоленской области до 2025 года обеспечат создание детских технопарков "Кванториум" по нацпроекту "Образование" на базе трех школ Вязьмы и Смоленска, при этом их общее количество в регионе увеличится до четырех. Об этом в понедельник сообщил губернатор Алексей Островский во "ВКонтакте".

"До 2024 года в регионе откроются еще три школьных технопарка "Кванториум". В 2022 году - на базе средней школы №4 города Вязьмы, в 2023 году - на площадке гимназии №4 областного центра, а в 2024 году - в школе №31", - сообщил Островский.

В частности, "Кванториум" на базе смоленской школы №31 будет оснащен цифровыми лабораториями для углубленного изучения физики, химии, биологии и подготовки учеников к ЕГЭ. Также в нем будут проводиться занятия по лазерной гравировке и фрезерным работам.

Первый в регионе школьный "Кванториум" открыли в сентябре в Смоленске. Островский отметил, что с начала нового учебного года более 1 тыс. школьников посетили занятия в нем. "Смоленские мальчишки и девчонки уже активно осваивают здесь учебные программы, получая знания по профессиям будущего - робототехнике, авиации и космонавтике, геоинформатике, нанотехнологиям, промышленному дизайну и энергетике", - добавил губернатор.

Ранее Смоленская область прошла конкурсный отбор в Минпросвещения РФ, что позволит региону получить финансирование на реализацию нацпроекта "Образование" в 2024 году, а также дополнительно открыть 28 центров образования "Точка роста". Ожидается, что их общее количество увеличится к 2025 году до 189.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.