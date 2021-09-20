Новосибирская область дополнительно приобретет около 80 единиц лесопожарной техники

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область, где износ лесохозяйственной техники составляет примерно 80%, дополнительно приобретет около 80 единиц лесопожарной техники и оборудования по нацпроекту "Экология". На эти цели из федерального бюджета направят почти 45 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Почти 45 млн рублей средств федерального бюджета выделено Новосибирской области на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием. Полученные средства позволяют дополнительно приобрести порядка 80 единиц лесопожарной техники и оборудования к закупаемым по нацпроекту "Экология" 214 единицам", - говорится в сообщении.

Всего с учетом дополнительного оборудования в текущем году будет закуплено 294 единиц техники, которая поступит в лесничества и лесхозы региона. В настоящее время приобретено уже почти 200 единиц.

Ранее министр экологии и природных ресурсов региона Андрей Даниленко сообщал, что износ лесохозяйственной техники в регионе составляет 70-80%. По словам замминистра Евгения Рыжкова, нехватка техники наблюдается, например, в количестве лесопосадочных машин и машин для обработки почвы.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.