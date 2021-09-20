{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане подано почти 6 тыс. заявок на обучение от предпенсионеров и безработных

Это 145,7% от плановых показателей

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Почти 6 тыс. заявок подано на обучение в рамках нацпроекта "Демография" в Татарстане, что составляет 145,7% от плановых показателей. Об этом сообщает пресс-служба Минтрудсоцзащиты республики в понедельник.

"По состоянию на 17 сентября 2021 года всего по Республике Татарстан подано 5 997 заявок на обучение, что составляет 145,7% от плановых показателей. К обучению уже приступили 2 145 татарстанцев", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в 2021 году в Татарстане в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" за счет средств федерального бюджета организуется обучение безработных, предпенсионеров, женщин в декретном отпуске и др.

"Операторы обязаны обеспечить обучение 4 117 человек и трудоустройство не менее 75% обученных граждан. Образовательные организации перед началом обучения заключают с гражданами договоры, предусматривающие обязательства граждан по трудоустройству (сохранению занятости)", - сообщает пресс-служба.

Теги
РоссияТатарстан
Всероссийский парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" открыли в Самаре
Мероприятия проходят в очно-заочном формате
Читать полностью