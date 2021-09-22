Новый технопарк "Кванториум" появится в Ингушетии в 2024 году

МАГАС, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии в рамках нацпроекта "Образование" создадут в 2024 году новый технопарк "Кванториум", который станет вторым в республике, говорится в сообщении пресс-службы минобрнауки региона.

"Детский технопарк "Кванториум" откроют в 2024 году в Ингушетии в рамках реализации национального проекта "Образование". Более 500 детей ежегодно смогут осваивать инженерные профессии в технопарке. Речь идет о таких направлениях, как современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотная авиация, программирование, 3D-моделирование и другие", - передает пресс-служба слова министра образования и науки региона Эсет Боковой.

Как сообщается, детский технопарк будет расположен на базе общеобразовательной организации.

Первый технопарк "Кванториум" был открыт в Ингушетии в декабре 2018 года на базе образовательного центра в Магасе. В нем действуют шесть площадок, на которых обучаются около 800 детей от 12 до 18 лет, их учат создавать мобильные приложения, роботов начального уровня, обучают 3D-моделированию и т. д.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.