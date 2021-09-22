В Рослесхозе сообщили, что план по восстановлению леса в 2021 году выполнили почти на 50%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты восстановили леса в России на площади 590 тыс. га с начала текущего года. А всего до конца года лес будет восстановлен на площади 1,2 млн га в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" (нацпроект "Экология"), рассказали ТАСС в пресс-службе Рослесхоза.

"На первую декаду сентября лесовосстановительные работы проведены в стране на площади 590 тыс. га, что составляет 49% от планового годового показателя. В сравнении с прошлым годом площадь охваченных лесовосстановлением работ превышена на 21 тыс. га", - говорится в поступившем сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего в 2021 году леса должны быть восстановлены на площади 1,2 млн га.

Целью федерального проекта "Сохранение лесов" является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.