На Кубани досрочно выполнили план по ремонту дорог по нацпроекту на 2021 год

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Дорожные службы в Краснодарском крае на месяц раньше срока завершили работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", запланированные на 2021 год. Они привели в порядок 114 км дорог в городских агломерациях, сообщил журналистам в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край один из лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В этом году мы на месяц раньше срока завершили все запланированные работы. В Краснодаре, Сочи и Новороссийске отремонтировали 123 участка протяженностью 114 км. Благодаря поддержке президента и правительства России мы ежегодно улучшаем дорожную инфраструктуру. Обеспечиваем безопасный проезд на краевых и федеральных трассах для миллионов жителей региона и туристов, улучшаем дорожную сеть муниципалитетов", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Он добавил, что за счет дополнительного финансирования, направленного региону, в крае увеличили количество объектов, которые будут отремонтированы по нацпроекту, в общей сложности в 2021 году будет отремонтировано 160 км трасс регионального и местного значения. Также в Краснодарском крае продолжается строительство дублера моста, соединяющего территорию Краснодара и республики Адыгея, и реконструкция трассы Краснодар - Ейск.

В 2020 году сообщалось, что доля качественных дорог в Краснодарском крае за последние пять лет выросла более чем на треть и достигла показателя в 68,9%.