Кириенко: более 15 тыс. инициатив для включения в нацпроекты поступило от молодежи

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Представители молодежи направили более 15 тыс. инициатив для включения в национальные проекты и национальные программы. Об этом заявил в среду первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе обращения к участникам всероссийского слета национальной лиги студенческих клубов, который проходит в Казани.

"У нас всего подано более 15 тыс. инициатив по включению в национальные программы и национальные проекты. Тем, кто участвовал, большое спасибо. Многие из ваших идей включены сегодня и в национальные программы, национальные проекты. Вы всерьез соавторы фундаментальных документов, по которым развивается и живет страна", - сказал Кириенко.

Он добавил, что в России разработана большая программа поддержки и развития студенческих инициатив и молодежного движения.

В июне глава Росмолодежи Ксения Разуваева заявила о начале сборе предложений по развитию молодежных треков, которые могут быть включены в национальные проекты.