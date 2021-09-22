В Адыгее планируют построить пять школ к 2025 году

ТАСС, 22 сентября. Власти Адыгеи планируют построить пять новых школ до конца 2024 года, в рамках реализации национальных проектов за последние три года в регионе были построены четыре школы более чем на 3,4 тыс. ученических мест. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"За три года <…> мы построили четыре школы на 3 445 мест. До 2024 года планируем еще построить пять школ", - сказал Кумпилов.

Он добавил, что в рамках реализации национальных проектов в республике за последние три года также были построены девять детских садов и три пристройки. "Сейчас одновременно строим семь детских садиков. И все задачи, которые поставлены по нацпроектам, будут выполнены", - отметил глава республики.

Ранее министр образования и науки республики Анзаур Керашев сообщал ТАСС, что строительство новых школы позволит ликвидировать двухсменное обучение в регионе. В настоящее время во вторую смену в Адыгее обучается порядка 10 тыс. детей.