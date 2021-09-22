В Карелии впервые применят технологию с минимальным использованием щебня при ремонте дорог

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 сентября. /ТАСС/. Дорогу к станции Орзега в Прионежском районе Карелии впервые в регионе отремонтируют, применяя технологию с минимальным расходом щебня. За счет этого дорожники планируют добиться более длительного срока эксплуатации покрытия, а также прогнозируется снижение окончательной стоимости трассы, сообщила в среду пресс-служба правительства республики.

"Для устройства основания специальной техникой измельчается и перемешивается старое асфальтобетонное покрытие и нижележащий слой, к которым добавляются связующие материалы, в частности, цемент. Использование щебня при этом минимальное. Толщина такого слоя - 25 см" - приводит пресс-службе слова министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергея Щебекина.

Ремонт дороги проводится по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги". К нормативу должны привести 6,2 км региональной трассы, построенной в конце 1980-х годов. Описанная технология применяется в регионе впервые, она позволит снизить итоговые затраты в 1,5 раза, а сэкономленные средства направить на другие проблемные точки дорожной сети республики.

Работы в районе Орзеги уже начались, но сроки укладки асфальтобетонного покрытия выберут с учетом погодных условий. Подрядчик должен сдать объект до сентября 2022 года. Следующей дорогой, которую отремонтируют с применением новой технологии, станет Ведлозеро - Кинелахта - Видлица.

Рядом со станцией Орзега в Карелии находится самая крупная в республике мусорная свалка, куда в том числе свозят отходы из Петрозаводска. Там же власти предоставили площадку под первый мусоросортировочный полигон и современный мусоросортировочный комплекс мощностью 190 тыс. тонн, а также строительство экотехнопарка для переработки ТКО.